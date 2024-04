Es gibt Fußballspiele, die vergisst man nicht: Treffen Rapid und DSV Leoben im Cup aufeinander, denkt man sofort an das Finale von 1995, den 1:0-Sieg, Peter Guggis Tor. Dass es bis dato der letzte SCR-Triumph im Cup bleiben sollte, quält. Jetzt kommt der Zweitligist mit Rapids Ex-Stürmer Deni Alar nach Hütteldorf.

Nostalgie und Verklärung sind fortlaufende Stilmittel im österreichischen Fußball. Geht es um Rapid, rollt auch flott Melancholie einher, denn die Erinnerung an vergangene Tage birgt auch die kalte Wahrheit, dass Hütteldorf seit Jahrzehnten ohne Titel ist. 2008 gelang die letzte Meisterfeier, die ist also 16 Jahre her. Und der bis dato letzte Cupsieg ist gar 29 Jahre her. 1995 besiegte Rapid, betreut von Ernst Dokupil, DSV Leoben dank eines Tores der Leoben-Ikone Peter Guggi mit 1:0.