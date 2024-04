Dem mächtigen Staatschef, Aleksandar Vučić, treu ergeben und auch privat mit der Präsidentenfamilie eng verquickt: Serbiens künftiger Premier, Miloš Vučević, erfüllt alle Voraussetzungen, um auf der Regierungsbank den loyalen Statthalter seines Schutzherrn zu mimen.

Seinen Spitznamen hat sich Serbiens künftiger Statthalter auf der Regierungsbank schon vor Amtsantritt gesichert. Weil der allgewaltige Staatschef, Aleksandar Vučić, den Karrieresprung seines treuen Gefolgsmanns Miloš Vučević nach einem Lasagne-Mahl in einem Belgrader Nobelrestaurant am Wochenende per Instagram verkündete, bezeichnet die regierungskritische Zeitung „Nova“ den bisherigen Verteidigungsminister als „Lasagne-Premier“: „Vučević ist von einem fettigen Teller auf den Premiersessel gerutscht.“

Strohmann ersetzt Strohfrau