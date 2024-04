„Aprilsommer“: Bis 30 Grad am Wochenende in Österreich möglich

Das Osterwochenende brachte den ersten Sommertag. Auch der März war der wärmste der Messgeschichte. Nach einer kurzen Abkühlung steigen die Temperaturen wieder kräftig – und könnten einen Rekord aus 1934 zu Fall bringen.

Den ersten Sommertag haben die Österreicherinnen und Österreicher bereits hinter sich. Der Karsamstag brachte stellenweise 25 Grad. Am Ostersonntag gab es in Wien mit 28,5 Grad das wärmste Osterfest der Messgeschichte. Auch die kommende Woche scheint Rekorde zu jagen. Wie der Wetterdienst Ubimet mitteilt, könnte am Wochenende bzw. kommende Woche die 30-Grad-Marke geknackt werden. Das wäre so früh wie noch nie zuvor in der 258-jährigen Messgeschichte Österreichs.

Der März war wieder der wärmste Monat seit Beginn der Aufzeichnung. „Nach September und Oktober 2023 erreichten somit schon wieder zwei Monate in Folge neue Rekordwerte“, sagt Alexander Orlik, Klimatologe der GeoSphere Austria. Dass gleich zwei wärmste Monate hintereinander kommen, gab es seit dem Start der Messreihe noch nie. „Jetzt kam das gleich zwei Mal innerhalb kurzer Zeit vor“, so Orlik.

Hohe Temperaturen und viel Niederschlag

Der März war im Tiefland um 3,4 Grad wärmer als der Durchschnitt der Periode von 1991 bis 2020. Auf den Bergen lagen die Temperaturen 2,4 Grad über dem Mittel. Die Sonne zeigte sich trotz der milden Temperaturen jedoch vergleichsweise wenig. Konkret um 14 Prozent weniger als im Durchschnitt. Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren gab es relativ Niederschlag im heurigen März., so viel wie seit 2009 nicht mehr.

Das Osterwochenende brachte den ersten Sommertag. Am Karsamstag hatte es in Schärding und Oberndorf an der Melk 25 Grad. Bereits 2021, 2017 und 2016 gab es bereits Ende März den ersten Sommertag. Am frühesten war er aber im Jahr 2004, und zwar am 18. März in Pottschach-Ternitz.

Rekord aus 1934 könnte fallen

Die kommende Woche bringt zunächst noch eine kleine Verschnaufpause. Eine Kaltfront hat Österreich überquert. Dienstag und Mittwoch bringen Temperaturen zwischen zehn und 19 Grad, was immer noch zu warm für diese Zeit ist. Anfang April wären nämlich zehn bis 15 Grad normal, wie der Wetterdienst Ubimet berichtet. Ab Donnerstag steigen die Temperaturen wieder. Im Osten und Süden liegen die Höchsttemperaturen über 20 Grad. Am Freitag erwärmt sich die Luft Ubimet zufolge dann weiter, 25 Grad sind in Vorarlberg und Nordtirol möglich.

Am Wochenende bringen dann extrem warmen Luftmassen aus Nordafrika bzw. Südwesteuropa einen „Aprilsommer“. Bei Sonnenschein steigen die Temperaturen auf bis zu 29 Grad. An der Alpennordseite von Tirol bis zum Mostviertel sind bis zu 30 Grad möglich. Bis weit in die nächste Woche hinein dürften die hohen Temperaturen anhalten.

Sollte der 30er geknackt werden, würde ein „Uraltrekord“ fallen. Denn den frühesten Hitzetag gab es 1934 in Salzburg an einem 17. April. (schev)