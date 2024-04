Basketball: Wie der Vater, so die Tochter

St. Pöltens Basketballerinnen stehen nach dem 73:70 in Graz vor dem Double. Im Mittelpunkt steht dabei Inga Orekhova, 34. Die gebürtige Ukrainerin lebt seit 1992 in Österreich, dribbelt einzigartig wie ihre Familie – und folgt nun den direkten Spuren des Vaters Sergej.

St. Pöltens Basketballerinnen stehen vor dem Gewinn der Meisterschaft. Die „Wölfinnen“ feierten bei UBI Graz einen 73:70-Erfolg und entschieden damit auch Spiel zwei in der „Best of five“-Finalserie für sich. Der Cupsieger stoppte eine Aufholjagd der Steirerinnen, die kurz vor Schluss bis auf einen Zähler herangekommen waren. Ex-WNBA-Spielerin Inga Orekhova war erneut Topscorerin mit 24 Punkten. Für sie wäre es der große Wurf: Ende der 1990er-Jahre führte ihr Vater Sergej Orekhov St. Pölten mit Neno Asceric zu Serientiteln. Mama Svetlana war mehrfache Meisterin und gewann den Ronchetti Cup. Jetzt dribbelt ihre Tochter unter dem Korb.

Das dritte Spiel steigt Sonntag (20.15, live ORF Sport +) in St. Pölten. (fin)