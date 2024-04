Maryse Condé ist tot: Nun ist es zu spät für den Literaturnobelpreis

Die aus Guadeloupe stammende Maryse Condé ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Sie schrieb meisterlich über afroamerikanische Identität.

Wenn das jährliche Rätselraten beginnt, wer denn den Literaturnobelpreis bekommen könnte, war sie viele Jahre vorn mit dabei: Maryse Condé, die kraftvoll und mitreißend das Thema der afroamerikanischen Identität in ihren Büchern behandelte. Sie war bereits 40, als sie ihren ersten Roman veröffentlichte. Als, wie sie sagte, ihre eigenen Probleme ein Ende hatten.

In ihrer Autobiografie „Das ungeschminkte Leben“ erzählt sie darüber: Geboren 1937 in Guadeloupe, einem der französischen Überseedepartements, wird Maryse Condé, jüngstes von acht Kindern, von ihren Eltern darauf getrimmt, sich als Französin zu fühlen, um den Makel der dunklen Haut zu überwinden. 1953 geht sie fürs Studium nach Paris, bekommt einen Sohn, erwirbt sie einen Abschluss in Moderner Literaturwissenschaft. Heiratet später, mehr als Zweckgemeinschaft. 1959 nimmt sie eine Stelle bei der französischen Entwicklungshilfe an der Elfenbeinküste an – kommt erstmals in Kontakt mit Afrika, ist schockiert und staunt.

Über die Jahre trifft Condé auf interessante Persönlichkeiten, darunter Revoluzzer, Künstler, Exilanten wie sie, gar Diktatoren, wird zur Marxistin und Antikapitalistin. Sie erlebt einen Putsch, eine Länderausweisung und das Gefühl, nirgends dazuzugehören. Nach Guadeloupe will sie nicht zurückkehren. In Afrika wird sie meist als Französin und sogar Kolonialherrin wahrgenommen, auch in Europa findet sie keinen Platz. Im Schlepptau ihre vier Kinder. Maryse Condé schreibt über Exil- und Entwurzelungserfahrung, die unter die Haut gehen.

Später Erfolg

Erst spät kommen die guten Jahre, in denen sie als Schriftstellerin Erfolge feiert. Sie wurde eine große Autorin, schrieb ganz unverschämt die Bibel um („Das Evangelium der Neuen Welt“), brachte Dutzende Romane heraus, auch viele Theaterstücke, erhielt zahlreiche Preise. Den Literaturnobelpreis bekam sie allerdings nicht mehr. Nur im Skandaljahr 2018, als der Preis ausfiel, den von der New Academy vergebenen Alternativen Literaturnobelpreis.

Condé lehrte an der Sorbonne und anderen Universitäten Literatur – etwa an der Columbia University in New York. In Südfrankreich, wohin sie sich zuletzt zurückgezogen hatte, gilt sie als Grande Dame der humanistisch-postkolonialen Literatur. Maryse Condé ist im Alter von 90 Jahren gestorben. (red.)