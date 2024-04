Wrack von verschwundenem Kleinflugzeug in Tirol gefunden

Am Karsamstag brach der Kontakt zu dem Piloten ab. Sturm und Niederschlag erschwerten die Suche. Nun haben Polizisten die abgestürzte Cessna entdeckt. Darin befand sich eine männliche Leiche.

Das Wrack eines seit Samstagmittag in Tirol vermissten Kleinflugzeuges ist offenbar am Dienstag in den Stubaier Alpen entdeckt worden. Von einem Polizeihubschrauber aus haben Beamte die abgestürzte Cessna bei einem Suchflug im Bereich Schrankar in den Stubaier Alpen entdeckt, bestätigte die Polizei entsprechende Medienberichte. Im Flugzeug befand sich eine männliche Leiche. Es dürfte sich um den Piloten handeln, der alleine am Weg von Italien nach Deutschland gewesen war.

Nähere Details zum Unfallhergang waren indes noch nicht bekannt. Ermittler wurden Dienstagmittag zur Unglücksstelle geflogen. Diese soll sich auf einer Seehöhe von 2800 Metern im schneebedeckten, alpinen Gelände befinden.

Samstagnachmittag war der Kontakt zu dem deutschen Piloten abgebrochen. Tourengeher und ein Hüttenwirt berichteten von einem tief fliegenden Kleinflugzeug in der Region der Stubaier und Ötztaler Alpen. Suchaktionen an den vergangenen Tagen waren durch Sturm und Niederschlag erschwert worden, daher wurde die Suche Dienstagfrüh wieder aufgenommen. (APA)