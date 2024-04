Zuerst klang es nach einem Aprilscherz, nun dürfte TV-Legende Stefan Raab allerdings tatsächlich ins Rampenlicht zurückkehren. Raab musste 2001 und 2007 zwei Niederlagen gegen die Ex-Profiboxerin einstecken.

Knapp zehn Jahre nach dem Bildschirm-Abschied von Stefan Raab deutet alles auf seine Rückkehr ins Rampenlicht hin: Es werden Tickets für einen Schau-Boxkampf mit ihm verkauft. Am Dienstagmittag wurden auf der Webseite des Dienstleisters Eventim Karten für „The Final Fight“ gegen Ex-Profiboxerin Regina Halmich am 14. September im Düsseldorfer PSD Bank Dome in Aussicht gestellt. Zuvor hatte Halmich in einem dpa-Interview eine Ankündigung von Raab bestätigt.

Weil Raabs Video auf Instagram am 1. April veröffentlicht worden war, hatte es erst Zweifel an der Veranstaltung gegeben.

Schaukämpfe 2001 und 2007

Der frühere TV-Moderator (57, „TV total“) hat gegen die Ex-Profiboxerin Halmich (47) aus Karlsruhe in den Jahren 2001 und 2007 schon zwei Niederlagen in Schaukämpfen kassiert. „In den ersten zwei Kämpfen habe ich ihm gezeigt, wo es langgeht, habe ihm sogar die Nase gebrochen“, so Halmich. „Ich denke, er spekuliert jetzt vielleicht, dass ich nicht mehr so fit bin und dass er jetzt die besseren Chancen hat, gegen mich zu gewinnen. Aber ich muss sagen, da werde ich ihm einen Strich durch die Rechnung machen.“

Raab, der mit Show-Ideen wie „TV total“ zu den wichtigsten Fernsehmachern Deutschlands gehört, hatte sich im Jahr 2015 aus der Öffentlichkeit weitgehend zurückgezogen und arbeitet seither hinter den Kulissen. 2018 trat er bei einer Bühnenshow in Köln auf, die aber nicht im Fernsehen übertragen wurde. (APA/dpa)