Leverkusen, Alonso und das Geheimnis der späten Tore

Der Visionär und seine Exekutive: Xabi Alonso (M.) brachte Leverkusens Kicker in die Erfolgsspur. Imago

Bayer Leverkusens Titelangriff verblüfft und begeistert. Warum ein Trainer-Visionär dabei späte Tore einkalkuliert und was die Werkself mit Liverpool, Barcelona und Paris verbindet.

Würde der FC Bayern München eine solche Saison hinlegen, würde der inzwischen weit verbreitete Fußballmythos „Bayern-Dusel“ schon längst die Runde machen. Auch am vergangenen Wochenende schoss Leverkusen in der deutschen Bundesliga zwei späte Tore und siegte 2:1 gegen Hoffenheim. Von allen Klubs aus den großen fünf Fußballligen Europas hat nur Liverpool mehr Tore nach der 80. Minute erzielt als die Werkself – und nur Barcelona mehr Punkte in dieser Phase geholt.

„Das ist schon außergewöhnlich“, meint Leverkusens Mittelfeldspieler Jonas Hofmann im Podcast „Kicker meets Dazn“. „Wir haben das jetzt schon ein paar Mal geschafft – das gibt Energie für die letzten Wochen.“ Im Duell gegen Düsseldorf am Mittwoch im DFB-Pokal (20.45 Uhr, live, ServusTV und ZDF) geht es nicht nur um den Einzug ins Finale, sondern auch um die Wahrung der makellosen Saisonbilanz. Keines der bisherigen 39 Pflichtspiele hat Leverkusen verloren.