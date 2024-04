Europa wird nie energieautark (und warum sollte es auch?)

Dank grüner Wende komplett unabhängig werden von Drittstaaten? Das wird es nicht spielen. Europa muss sich vielmehr zu großen Infrastrukturbauten zusammenreißen, um im Wettbewerb mit China und den USA nicht noch weiter zurückzufallen.

Ein kleines Caveat gleich vorweg: Prognosen sind schwierig, vor allem, wie das schöne Bonmot besagt, wenn sie die Zukunft betreffen. Trotzdem lohnt es sich, die neue Studie des Brussels Institute for Geopolitics mit dem Titel „Energy Politics: Europe‘s new strategic mission“ genau zu lesen. Denn in diesem ziemlich umfangreichen Papier des im Herbst 2022 auf Initiative von Mark Rutte, Olaf Scholz und Emmanuel Macron gegründete Thinktanks stehen einige unangenehme, aber voraussichtlich unausweichliche Wahrheiten, die über den Massenwohlstand in Europa entscheiden werden.