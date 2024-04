Die meisten neu Rekrutierten wollen Medienberichten zufolge die Opfer der Schießerei in der Nähe von Moskau rächen, bei der mindestens 144 Menschen getötet wurden.

Mehr als 100.000 Menschen haben sich in diesem Jahr zum Wehrdienst in den russischen Streitkräften verpflichtet, sagt das Verteidigungsministerium in einer Erklärung. In der vergangenen Woche sagten die meisten Rekrutierten, sie wollten die Opfer der Schießerei am 22. März in der Nähe von Moskau rächen, bei der mindestens 144 Menschen getötet wurden. Allein in den vergangenen zehn Tagen hätten sich 16.000 Menschen gemeldet.

Die militante Gruppe des Islamischen Staates übernahm die Verantwortung für den Anschlag, aber Russland sagt, die Täter hätten Verbindungen zur Ukraine, was Kiew wiederholt bestritten hat.

Indes senkt der ukrainische Präsident Selenskij das Reservistenalter in seinem Land auf 25 Jahre. Bisher mussten Männer, die zum Kriegsdienst einberufen werden, 27 Jahre alt sein. (Reuters/ere)