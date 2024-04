NATO-Außenminister konferieren in Brüssel

Beim Treffen von Außenministern der NATO-Staaten soll es primär um die Unterstützung der Ukraine gehen. Diese soll „noch schlagkräftiger“ werden.

Die Außenminister der NATO-Staaten wollen am Mittwoch bei einem Treffen in Brüssel die Vorbereitungen für den nächsten Bündnisgipfel vorantreiben. Konkret soll es insbesondere um die Frage gehen, wie die Unterstützung der von Russland angegriffenen Ukraine noch schlagkräftiger gestaltet werden kann. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat dazu nach Angaben von Diplomaten mehrere Vorschläge gemacht. So soll eine NATO-Mission Waffenlieferungen für die Ukraine koordinieren.

Deutschen Medienberichten zufolge fordern Deutschland, Frankreich und Polen angesichts des 75-jährigen Bestehens der NATO einen Ausbau der europäischen Rüstungsindustrie. In einem gemeinsamen Text von Bundesaußenministerin Baerbock sowie ihren Kollegen Séjourné und Sikorski für das Portal „Politico“ heißt es, man müsse das gesamte industrielle Potenzial des Kontinents nutzen, um die militärischen Fähigkeiten zu verbessern. Dazu müsse die Produktion hochgefahren werden. Außerdem bekennen sich die Minister zu Verteidigungsausgaben ihrer Staaten in Höhe „von mindestens zwei Prozent“ der Wirtschaftsleistung. (APA/ere)