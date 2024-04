Manuela Zinsberger: „Bei Arsenal lebt jeder für den Fußball“

Manuela Zinsberger, 28, hütet seit 2020 das Tor des FC Arsenal. Die Niederösterreicherin schwärmt von London, freut sich über Titel der „Gunners“, hofft auf den Triumph der Kanoniere in der Premier League und glaubt daran, dass sich das ÖFB-Team gegen Deutschland behaupten und für die EM 2025 in der Schweiz qualifizieren kann.

Windischgarsten. Nicht nur das Nationalteam von Ralf Rangnick hat das beschauliche Windischgarsten lieb gewonnen als Ort der Einstimmung auf anstehende Länderspiele, sondern auch die ÖFB-Auswahl von Irene Fuhrmann. Sie bereitet sich hier vor, um Kraft zu tanken sowie die nötige Abstimmung zu finden, um in der Freitag anhebenden Qualifikation für die EM 2025 in der Schweiz gewappnet zu sein. Schon zum Auftakt wartet eine große Hürde, steht in Linz das Prestigeduell mit Deutschland auf dem Programm. Die weiteren Gruppengegner sind Polen und Island, die besten zwei Teams jeder Gruppe qualifizieren sich direkt für das Event. Ein leichtes Unterfangen sei das keineswegs, sagt Manuela Zinsberger und fügt voll der Überzeugung an, dass Österreich es gelingen werde.