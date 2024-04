Europa sucht verschwundenes Mädchen: Eine Spur führt nach Wien

In Serbien suchten Sicherheitskräfte intensiv nach der verschwundenen zweijährigen Danka.

Das mysteriöse Verschwinden der etwa zweijährigen Danka vor acht Tagen hält nicht nur die Ermittler in ihrer serbischen Heimat, sondern auch Interpol sowie die Polizeibehörden in Österreich und Rumänien auf Trab.

Belgrad. Ein Kleinkind mit Schnuller und in einer olivgrünen Jacke: Das Bildnis der verschwundenen Danka I. aus dem ostserbischen Bor prangt seit über einer Woche auf den Titelblättern der serbischen Gazetten. Auch der Verdacht, dass das nicht ganz zweijährige Mädchen zum Opfer eines internationalen Kinderhändlerrings geworden sein könnte, wird von den heimischen Ermittlungsbehörden nicht mehr ausgeschlossen. „Für mich sind nun alle Verdächtige“, sagt die zuständige Polizei-Majorin Bojana Otović-Pjanović.

Europa sucht ein kleines Mädchen: die fieberhafte Interpol-Fahndung nach der vermissten Danka hält nicht nur die Polizei in Serbien, sondern mittlerweile auch in Österreich und Rumänien auf Trab. Führt die Spur des wie vom Erdboden verschluckten Mädchens durch ein unscharfes, am vergangenen Wochenende aufgetauchtes Video nach Wien?