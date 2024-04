Erdbeben vor Taiwan - Bereits mehr als 1.000 Verletzte

Neun Menschen starben, 143 waren am Mittwochabend noch in Gebäuden in der Stadt Hualien eingeschlossen.

Bei dem heftigen Erdbeben vor der Ostküste Taiwans sind neun Menschen ums Leben gekommen. Die Zahl der Verletzten stieg am Mittwochabend (MESZ) laut der nationalen Feuerwehrbehörde auf mehr als 1.000. 143 Personen waren zudem noch in Gebäuden in der am stärksten betroffenen Stadt Hualien an der taiwanischen Ostküste eingeschlossen. Auch diese Zahl wurde nach oben korrigiert. Es gab mehr als 1.100 Unfälle, etwa durch Schäden an Gebäuden oder Infrastruktur.

In der Früh (Ortszeit) hatte ein sehr starker Erdstoß wenige Kilometer vor der Ostküste die gesamte Insel mit mehr als 23 Millionen Einwohnern erschüttert. Die taiwanesische Wetterbehörde registrierte eine Stärke von 7,2 in wenigen Kilometern Tiefe, während die US-Erdbebenwarte und Geosphere Austria 7,4 verzeichneten. Mehrere Nachbeben folgten.

In Hualien kamen zumindest vier Menschen ums Leben. Das Beben ließ in der Stadt Wohnhäuser zum Teil einstürzen oder in bedrohliche Schieflage geraten. Ein ähnlich starkes Erdbeben hatte sich 1999 ereignet und führte damals zu mehr als 2.400 Toten. Damals lag das Epizentrum im Zentrum der Insel. In Taiwan bebt die Erde immer wieder, weil die Insel am Rand zweier tektonischer Platten liegt.

Über mehrere Stunden warnten Taiwan, China, Japan und die Philippinen vor Tsunamis, ehe die Warnungen gelockert beziehungsweise aufgehoben wurden. In ganz Taiwan richteten die Erschütterungen schwere Schäden an Häusern an und ließen sie zum Teil einstürzen. Innerhalb von acht Stunden nach dem Beben wurden insgesamt mehr als 100 Nachbeben registriert.

Vielerorts fiel der Strom aus, Fabriken stellten vorübergehend den Betrieb ein und der Nah- und Fernverkehr wurde unterbrochen. Am Vormittag (MESZ) hatte Taiwans Energieversorger entsprechenden Berichten zufolge die Stromversorgung in den meisten Haushalten wiederhergestellt. Wie die offizielle taiwanesische Nachrichtenagentur CNA berichtete, hatten laut der staatlichen Taiwan Power Company knapp 367.800 Haushalte am Mittwochnachmittag (Ortszeit) und damit 99 Prozent wieder Strom. Von den 3.500 Einheiten, in denen noch keine Elektrizität vorhanden war, lagen demnach rund 2.400 im Kreis um die Stadt Hualien.