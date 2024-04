In Südafrika wird am 29. Mai ein neues Parlament gewählt.

Der scheidenden Parlamentspräsidentin Nosiviwe Mapisa-Nqakula wird vorgeworfen, während ihrer Zeit als Verteidigungsministerin hohe Geldsummen von einem militärischen Auftragnehmer angenommen zu haben.

Knapp zwei Monate vor der Parlamentswahl in Südafrika hat die wegen Korruptionsvorwürfen unter Druck geratene Parlamentspräsidentin Nosiviwe Mapisa-Nqakula ihren Rücktritt verkündet. Mapisa-Nqakulas Partei, der regierende African National Congress (ANC), teilte am Mittwoch mit, dass die 67-Jährige ein Rücktrittsgesuch eingereicht habe.

Der scheidenden Parlamentspräsidentin wird vorgeworfen, während ihrer Zeit als Verteidigungsministerin zwischen 2014 und 2021 hohe Geldsummen von einem militärischen Auftragnehmer angenommen zu haben. Vor zwei Wochen durchsuchten Ermittler Mapisa-Nqakulas Haus in einem östlichen Vorort von Johannesburg. Die 67-Jährige weist die Anschuldigungen zurück.

In Südafrika wird am 29. Mai ein neues Parlament gewählt, das dann einen neuen Präsidenten bestimmt. Umfragen zufolge könnte der ANC erstmals seit 1994 seine absolute Mehrheit verlieren. Mapisa-Nqakula ist die jüngste in einer Reihe von hochrangigen ANC-Politikern - darunter Präsident Cyril Ramaphosa und Vizepräsident Paul Mashatile -, die in Bestechungsskandale verwickelt sind.