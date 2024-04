Das Jahr 1995: Was Rapid mit Thomas Muster eint

Mit dem 3:0 gegen DSV Leoben steht Rapid erneut im Cupfinale und hat damit die Chance, eine seit 1995 währende Leere im Trophäenschrank auszuräumen. Was damals in der Sportwelt und Österreich passierte, weckt Schreckgespenster und sensationelle Gänsehaut.

Hand aufs Herz: Wer weiß noch, was er oder sie 1995 getan haben? Sich 29 Jahre später an etwas zu erinnern, fällt nur ob besonderer Anlässe, Glücksmomente, Prüfungen, Schicksale, Siege oder Katastrophen leicht. Geht es um Österreichs populärsten Fußballklub, das ist Rapid unbestritten, fällt diese Bestandsaufnahme leicht. Damals gewann Hütteldorf zuletzt den ÖFB-Cup. Was absurd anmutet ob der einverlangten Tradition und grotesk im Widerspruch steht zu Ansprüchen und Ausgaben, ist tatsächlich Realität.

Österreich trat am 1. Jänner 1995 der EU bei, der Rohrbomben-Terror plagte das Land, Boris Jelzin aktivierte wegen Raketentests der Amerikaner und Norweger den „Atomkoffer“, ein Bombenanschlag in Oklahoma City kostete 168 Menschen das Leben.

Aber, was passierte 1995 (freilich neben Rapids Cup-Coup) noch im Sport?