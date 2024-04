Auto rammt Radfahrer: Profi Kämna in stabilem Zustand

Der deutsche Radprofi Lennard Kämna befindet sich nach einem schweren Trainingsunfall auf Teneriffa mit mehreren Verletzungen im Spital. Lebensgefahr besteht keine.

„Lennard Kämna befindet sich in einem stabilen Zustand. Er ist wach, ansprechbar und kann kommunizieren. Er hat sich bei dem Unfall zahlreiche Verletzungen zugezogen“, teilte das Team Bora-Hansgrohe am Tag nach dem Unfall mit, ohne weitere Angaben zu den Verletzungen zu machen. „Er wird im Krankenhaus auf Teneriffa sehr gut versorgt und wird in den kommenden Tagen auf der Intensivstation überwacht.“

Kämna, 27, der schon Etappen an den drei großen Rundfahrten Tour de France, Giro d'Italia und Vuelta gewonnen hat, bereitete sich in einem Trainingslager auf seinen geplanten Start am Giro d'Italia vor. Der Teamkollege von u.a. Marco Haller war mit seiner Trainingsgruppe unterwegs, als den Schilderungen von Bora-Hansgrohe zufolge ein entgegenkommendes, nach links abbiegendes Auto mit ihm kollidierte.

„Wir sind erleichtert, dass sich der Zustand von Lennard nach diesem schweren Unfall stabilisiert hat und es ihm den Umständen entsprechend gut geht. Das gesamte Team fühlt mit und wir alle wünschen ihm eine schnelle Genesung“, sagte Teamchef Ralph Denk: „Von Teamseite werden wir weiterhin alles tun, was notwendig ist, damit er sich komplett von diesem Unfall erholt. Nur das zählt jetzt - alle anderen Fragen stellen sich für uns derzeit nicht.“

(dpa/apa)