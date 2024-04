Alexandra Dovgan ist ein Klavier-Star von morgen

Die erst 16-jährige russische Pianistin Alexandra Dovgan begeisterte im Konzerthaus mit Bach, Brahms und Rachmaninow. Sie hat keine Scheu, ihre Fähigkeiten ins Licht zu rücken.

Bereits zum dritten Mal gastierte Alexandra Dovgan im Wiener Konzerthaus. Dabei feiert die mehrfache Preisträgerin, die mittlerweile in zahlreichen Musikmetropolen überaus erfolgreich aufgetreten ist, am 1. Juli erst ihren 17. Geburtstag! Will man die gebürtige Moskauerin schon nicht als Wunderkind apostrophieren, so ist sie jedenfalls eine der erstaunlichsten pianistischen Begabungen der jüngeren Vergangenheit.