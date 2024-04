Vampire Weekend: Mit heller Stimme gegen den Zynismus

„Only God Was Above Us“ von Vampire Weekend ist ein Meisterwerk verschachtelter Klänge und Bedeutungen. Dieses Album wird noch in 50 Jahren Bestand haben.

„Fuck the World!“ ist das Erste, was ans Gehör dringt. Natürlich zitiert Ezra Koenig hier. Er, der Sänger, Gitarrist und Songwriter von Vampire Weekend, der wohl ungewöhnlichsten Indie-Pop-Band der Nullerjahre, steht nämlich für formvollendete Höflichkeit und Introvertiertheit. Und den Dresscode der New Yorker Oberschichtschüler, dem er eine gewisse Hipness verlieh. Der bald 40-Jährige wirkt bis heute auf der Bühne etwas förmlich. „Fuck the World, you said it quiet …“ – nach einem adäquat gedämpften Beginn nimmt das Lied mit rasanten Pianoläufen, zwitschernden Keyboards und krachigen Gitarren enorm an Fahrt auf. Es gibt den Blick frei auf Koenigs vertrackte Fantasie. Dieser ewige Tagträumer sieht Vampire, und das bei Tageslicht.