Sinkende Verkäufe: Boehringer Ingelheim will Mitarbeiter kündigen

Die Verkäufe des Nachahmerpräparates des Arthritis-Medikaments „Humira“ von AbbVies in den USA liefen für Boehringer Ingelheim schlecht. Reuters / China Stringer Network

Der deutsche Pharmakonzern kündigt einen Teil seines Verkaufspersonals an. Es ist unklar, wie viele Mitarbeiter entlassen werden sollen.

Der deutsche Pharmakonzern Boehringer Ingelheim hat am frühen Freitagmorgen die Kündigung eines Teils seines Verkaufspersonals angekündigt. Wie das Unternehmen mitteilte, sind die Verkäufe seines Nachahmerpräparates des Arthritis-Medikaments „Humira“ von AbbVies in den USA schlecht gelaufen. Der Arzneimittelhersteller erklärte, er plane, bis zum 30. Juni seine kundenorientierten Teams zugunsten eines hybriden persönlichen und virtuellen Vertriebsmodells zu reduzieren.

Das Unternehmen, das weltweit 53.000 Mitarbeiter beschäftigt, machte keine Angaben dazu, wie viele Mitarbeiter entlassen werden sollen. In Wien unterhält Boehringer Ingelheim das Regional Center Vienna (RCV), das im Konzern die Verantwortung für mehr als 30 Länder in Mittel- und Osteuropa sowie in Zentralasien hat. (APA/Reuters)