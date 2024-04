„Das Gehirn altert anders“

Eines der grundlegenden Prinzipien der Molekularbiologie ist: DNA macht RNA macht Protein – das ist das zentrale Dogma der Genetik. DNA ist dieses extrem stabile Molekül, darin ist unser Erbgut festgeschrieben. Man kann DNA aus Dinosaurierknochen oder ­Neandertalerknochen gewinnen. Diese Bibliothek unserer Gene ist also extrem stabil und ein ideales Speichermedium für genetische Information. Deshalb muss diese Information abgeschrieben werden, und das geschieht in Form von RNA. Diese wird dann in Proteine übersetzt – und die machen die eigentliche Arbeit in einer Zelle. Die längste Zeit war der gängige Glauben, dass RNA, weil sie so instabil ist, sich auch ständig erneuert. Wir haben nun gezeigt, dass es im Gehirn RNA gibt, die so alt ist wie die DNA selbst. Da haben wir bisher offensichtlich ein wichtiges Prinzip der Genomorganisierung in Säugetieren total verschlafen.