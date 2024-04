Die Europa-Zentrale des britisch-indischen Konzerns mit rund 17.000 Beschäftigten soll nach Wien verlegt werden. Gangls Nachfolger bei Borealis ist noch nicht bekannt.

Der scheidende Chef der OMV-Chemietochter Borealis, Thomas Gangl (52), wird ab 1. Juli 2024 das Europageschäft des britisch-indischen Stahlunternehmens Liberty Steel mit rund 17.000 Beschäftigten leiten. Geführt wird die 2019 gegründete Liberty-Steel-Gruppe des Briten Sanjeev Gupta von Dubai aus, die Europa-Zentrale soll von Rumänien nach Wien verlegt werden.

Zu dem Konzern gehören untere anderem Stahlwerke in Galati in Rumänien, Ostrava in der Tschechischen Republik, Dunaújváros in Ungarn, Częstochowa in Polen sowie nachgelagerte Betriebe in Italien, Belgien, Luxemburg und Nordmazedonien. Gangl soll die Geschäfte des vor wenigen Jahren in Finanznöte geratenen Konzerns stabilisieren und die Produktion bis 2030 auf grünen Stahl umstellen, teilte Liberty in einer Aussendung mit.

Dass Thomas Gangl Borealis Ende Juni verlassen wird, wurde Mitte März bekanntgegeben. Gründe wurden nicht genannt, auch sein Nachfolger ist noch nicht bekannt. (APA)