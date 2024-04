Die weiße Boxhose von Muhammed Ali aus dem Klassiker in Manila 1975 wird in den USA ersteigert. Aktuelles Gebot liegt bei 3,8 Millionen Dollar, bis 12. April kann man mitbieten.

„Sports-Memorabilia“ bedienen in den USA zwei Felder: Das Sammeln diverser Utensilien ist für Fans eine Pflicht. Ob Kappe, Ball, Trikot, Schuh oder Ring, sie müssen es haben. Für andere ist der Handel damit ein Gewinn. Und was alles hochpreisig verkauft oder für Millionen bei Auktionshäusern versteigert wird, ist kaum vorstellbar. Jetzt kommt in New York ein besonderes Bekleidungsstück unter den Hammer: Muhammad Alis weiße Satinhose aus dem Box-Epos „Thrilla in Manila“.

1975 stand Ali auf den Philippinen „Smokin‘“ Joe Frazier zum dritten und letzten Mal gegenüber. Der Fight, von Experten als „brutalster Kampf der Geschichte“ deklariert, wurde nach 14 Runden abgebrochen. Frazier musste auf Geheiß seiner Betreuer aufgeben.

Seit Ende März nimmt das Auktionshaus Sotheby's Gebote für die von Ali signierte Everlast-Hose entgegen. Das höchste Gebot belief sich Freitag auf 3,8 Millionen Dollar (3,5 Mio. €), bis 12. April werden Angebote noch angenommen. Ein Verkaufspreis von sechs Millionen Dollar wird erwartet.

Muhammad Alis Hose. Imago / John Angelillo

Sprüche und Schläge

Warum diese Hose allerdings erst jetzt in diesem Rampenlicht auftauchte? Auch das ist eine eigene Geschichte: Alis „Cornerman“ Drew Brown hatte sie aufbewahrt. Sie wurde 1988 in einer Truhe nach dessen Tod gefunden, und seitdem wanderte sie als „Wanderpokal“ von einer Auktion zur nächsten. Was mit 1000 Dollar begann steht nun in astronomischen Sphären.

Ali, dessen Legende, Karriere, Sprüche („Float like a butterfly, sting like a bee“), Schläge, Wehrdienstverweigerung (Vietnam) oder Glaube (zuvor Cassius Clay, Islam) bis in die Gegenwart faszinieren und zum populärsten Boxer des 20. Jahrhunderts machten, verstarb im Juni 2016 im Alter von 74 Jahren nach langer Parkinson-Krankheit.

(fin)