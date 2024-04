Dortmunder Hafen: 13-Jähriger soll Obdachlosen erstochen haben

Imago / Imagebroker/stefan Ziese; Via Www.imago-images.de

Am Dortmunder Hafen (hier auf einem Archivbild) kam es zu am Donnerstagabend zu einem tödlichen Streit. Imago / Imagebroker/stefan Ziese; Via Www.imago-images.de

Am Dortmunder Hafen stritten vier bulgarische Teenager mit einem 31-jährigen Polen. Ein Handyvideo zeigt laut Staatsanwaltschaft, wie eines der Kinder auf den Mann einsticht.

Im Ruhrgebiet wird ein Kind verdächtigt, einen 31 Jahre alten Mann getötet zu haben. Belegen soll das laut der Dortmunder Staatsanwaltschaft ein Handyvideo, auf dem zu sehen ist, wie der 13-Jährige mehrmals auf den Mann einsticht. Der Bursche wurde am Donnerstagabend zusammen mit drei weiteren bulgarischen Teenagern (13, 14 und 15 Jahre alt) in der Nähe des Tatorts festgenommen. Laut „Bild“ sollen sie sich am Dortmunder Hafen getroffen haben, um Lachgas zu konsumieren.

Die vier sollen laut den Ermittlern zufällig auf den Mann getroffen sein. Es kam zu einem Streit. Laut Staatsanwaltschaft war der 31-Jährige ein polnischer Staatsbürger und hatte keinen festen Wohnsitz. Der Streit soll von Zeugen beobachtet worden sein, die daraufhin die Polizei riefen. Die vier Teenager flüchteten, wurden aber nur kurz darauf festgenommen. Wer das Handyvideo gemacht hat, ist bisher nicht klar. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Messer, wurde später von einem Polizeihund im Gebüsch gefunden.

In dem Fall ermittelt nun eine Mordkommission. Die beiden Kinder – also auch der Tatverdächtige – wurden nach ihrer Einvernahme am Freitag entlassen. Auch die beiden Jugendlichen sollen nach einer Befragung freigelassen werden. Die beiden 13-Jährigen sind nicht strafmündig. (zot)