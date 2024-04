Pilotin mit 23 Jahren: Die jüngste Frau im Cockpit

Mit 23 Jahren ist Demia Böhme die jüngste Pilotin in einem Cockpit der Austrian Airlines. Erst fünf Prozent der tausend Austrian-Piloten sind Pilotinnen. Für Böhme macht es aber keinen Unterschied, ob ein Mann oder eine Frau am Steuer sitzt.

Das Mädchen war etwa drei Jahre alt. Und das erste Mal geflogen. Also stand es, Kuscheltier im Arm, Papa an der Hand, in der Cockpittür und wollte sich bedanken. Beim Piloten – für die sanfte Landung in Barcelona. Doch der winkte ab: „Lieb von dir, aber da musst du dich an meine Kollegin wenden: Dort sitzt sie – das ist Demia. Sie ist heute gelandet.“ Das Mädchen strahlte genauso wie zuvor. Denn das, was ihre Mutter einwarf, ging – noch – spurlos an ihr vorüber: „Wow, eine Frau im Cockpit! Wie cool ist das denn!“ Demia Böhme strahlte zurück – und war sprachlos: „In diesem Moment habe ich realisiert: Ich war jahrelang dieses kleine Mädchen. Aber jetzt bin ich die Frau im Cockpit.“