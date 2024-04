Werner Ahammer betreibt mit Eppel Boote (seit 1886) die älteste Bootsvermietung an der Alten Donau. So früh wie heuer habe er noch nie eröffnet.

Werner Ahammer betreibt mit Eppel Boote (seit 1886) die älteste Bootsvermietung an der Alten Donau. So früh wie heuer habe er noch nie eröffnet. Katharina F.-Roßboth

Wegen der hohen Temperaturen startet die Saison für die Bootsverleiher heuer ungewöhnlich früh. Von der Debatte über Nummernschilder für Boote haben sie aus den Medien erfahren.

Die Herren haben zu tun. Auch wenn es vor ein paar Tagen nicht wirklich nach Bade- oder zumindest Bootswetter aussah, kann sich das schnell ändern. Wenn am Wochenende Temperaturen um die 30 Grad vorhergesagt werden, dann will man vorbereitet sein. Deshalb müssen jetzt rasch alle Boote aus dem Winterschlaf geholt und überprüft, bei Bedarf repariert und auch geputzt werden. Nach und nach füllt sich der Steg der Bootsvermietung Eppel an der Alten Donau mit Tretbooten, Elektrobooten und Ruderbooten.