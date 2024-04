Nach sechs Monaten Gaza-Krieg steht Israel am weltweiten Pranger

Ein halbes Jahr dauern die Kämpfe in Nahost seit dem blutrünstigen Terroranschlag der Hamas an. Das Ausmaß der Zerstörung in Gaza ist enorm, der internationale Druck auf Israel wächst täglich.

Sechs Monate ist es her, dass Tausende Hamas-Terroristen den Sperrwall zum Gazastreifen überwanden, Dörfer und Kibbuzim im Süden Israels überfielen, Häuser mit ihren Bewohnern niederbrannten, mordeten und folterten. 1200 Menschen brachten die Terroristen an diesem Tag um, Männer und Frauen, Kinder und Alte; 240 verschleppten sie als Geiseln in den Gazastreifen. Es war der tödlichste Tag in der Geschichte des Jüdischen Staates.