Zwölfjähriger nach Schlangenbiss in der Steiermark im Spital

Der Bub dürfte in Mariazell von einer Kreuzotter gebissen worden sein.

Ein zwölfjähriger Bub aus Deutschland ist am Samstagnachmittag in Mariazell (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) von einer Schlange gebissen worden. Laut Rotem Kreuz begab sich die Familie des Buben ins Gesundheitszentrum in Mariazell. Von dort wurde das Kind nach der Erstversorgung mit dem Rettungswagen zu einem Flugplatz transportiert und an die Besatzung eines Notarzthubschraubers übergeben.

Bei der Schlange hatte es sich vermutlich um eine Kreuzotter gehandelt. (APA)