Johannes Rauch: „Sozialhilfe muss neu geregelt werden“

Johannes Rauch: Das halte ich für überzogen – um es vorsichtig zu formulieren. Wir hatten eine Fülle an Krisen mit Auswirkungen vor allem auf Armutsbetroffene. Und wir haben in Summe vierzig Milliarden Euro in die Hand genommen, um das abzufedern. Das hat auch gewirkt. Wir wären in einer völlig anderen Situation, hätten wir das nicht getan. Keine Regierung hat es geschafft, die Sozial- und Familienleistungen zu valorisieren, auch keine sozialdemokratische. Ich finde es also ein bisschen despektierlich, diese Leistungen so pauschal abzuqualifizieren.