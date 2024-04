Kim Jong-uns Säbelrasseln wird immer bedenklicher

Der nordkoreanische Diktator fühlt sich dank Putins Rückendeckung im Aufwind. Umso unverschämter droht er seinen Widersachern.

Abseits des Kriegsgeschehens in Osteuropa und im Nahen Osten, auf das sich die weltweite Aufmerksamkeit gerade konzentriert, kochen die Spannungen in Nordostasien bedrohlich hoch. Nordkoreas Diktator, Kim Jong-un, lässt keine Gelegenheit aus, um seinen Widersachern in Südkorea, Japan und den USA mit vernichtenden Schlägen zu drohen und auszutesten, wie weit er mit seinen ständigen Provokationen gehen kann.