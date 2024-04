Der Mann wurde ins Spital in Vöcklabruck geflogen, heißt es von der Polizei.

Der 38-jährige Mopedlenker ist am Sonntagabend in Steinerkirchen gestürzt. Ein 15-Jähriger geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem Auto zusammen.

Nach einem Unfall in der Gemeinde Steinerkirchen (Bezirk Wels-Land), ist der 38-jährige Lenker schwer verletzt. Am Sonntagabend ist er in einer Rechtskurve gestürzt.

Der Mann wurde schwer verletzt und verlor immer wieder das Bewusstsein. Er sei mit einem Rettungshubschrauber in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck geflogen worden, berichtete die Polizei am Montag.

Auf Gegenfahrbahn geraten

In Tirol ist ein 15-jähriger Mopedfahrer am Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Absam (Bezirk Innsbruck-Land) schwer verletzt worden. Der Jugendliche war mit einem 16-jährigen Mitfahrer entlang der Dörferstraße gefahren, als er bei einer Kreuzung plötzlich auf die Gehsteigkante geriet und auf die Gegenfahrbahn stürzte. Dabei stieß er mit dem bereits angehaltenen Pkw eines 43-jährigen Lenkers zusammen.

Nach notärztlicher Versorgung wurde der Mopedfahrer ins Krankenhaus Hall in Tirol gebracht. Sein Mitfahrer kam mit leichten Verletzungen davon und wurde ebenfalls ins Spital gefahren. (APA)