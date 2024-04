Auf diesen Wiener Dächern verstecken sich Bars mit Ausblick

The Hoxton (Julius Hirtzberger)

Rooftop-Bar Cayo Coco The Hoxton (Julius Hirtzberger)

Cocktails, Snacks und gute Sicht. Eine Rundschau der Rooftop-Bars in den Wiener Bezirken von Atmosphere bis Zoku.

An der Luft trinkt es sich doch am schönsten, Havanna-Gefühle sind dabei auch kein Schaden. Wiens neuester Zugang in der oberen Liga der Rooftop-Bars bringt seit April jedenfalls kubanisches Flair nach Wien. Zu finden ist Cayo Coco hoch über dem Stadtpark, im obersten Stock des „The Hoxton Vienna“. Damit ist Wien wieder um eine Rooftop-Bar reicher. Einen kleinen Überblick zu den Adressen finden Sie hier.

1. Bezirk

Atmosphere Rooftop Bar am Schubertring 5-7, ritzcarlton.com

Brasserie & Bar Neue Hoheit im Hotel Rosewood, Tuchlauben 4, rosewoodhotels.com

Justizcafé am Schmerlingplatz 10, justizcafe.at

Lamée Rooftop & Minibar in der Rotenturmstraße 15, lameerooftop.com

Organics Sky Garden Vienna in der Wipplingertraße 2, organicsskygarden.com

Settimo Cielo im Hotel Royal, Singerstraße 3, settimocielo.at

Sky Bar im Steffl auf der Kärntner Straße 19, skybox.at

2. Bezirk

Das Loft in der Praterstraße 1, dasloftwien.at

Istros Rooftop Bar im Radisson Red in der Oberen Donaustrasse 61, radissonhotels.com

Zoku Vienna in der Perspektivstraße 6, livezoku.com

3. Bezirk

Cayo Coco im The Hoxton Hotel am Rudolf-Sallinger-Platz 1, thehoxton.com

4. Bezirk

Bar im Hotel Mooons, Wiedner Gürtel 16, mooons.com

6. Bezirk

360° Ocean Sky im Haus des Meeres, Fritz-Grünbaum-Platz 1, .oceansky.at

7. Bezirk

Brandauer im Kaufhaus Gerngross, Mariahilfer Straße 42-48, www.bierig.at

Dachboden im 25hours Hotel in der Lerchenfelderstraße 1-3, dachbodenwien.at

Oben am Urban-Loritz-Platz 2, oben.at

Rooftop Garden im Ruby Marie Hotel auf der Mariahilfer Straße 120, ruby-hotels.com

10. Bezirk

Aurora Rooftop Bar im Hotel Andaz Vienna Am Belvedere, Arsenalstraße 10, bar-aurora.at

22. Bezirk

57 Lounge im DC Tower, Donau-City-Straße 7, fiftysevenrestaurant.at