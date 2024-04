Liliputbahn im Wiener Prater entgleist: Polizei ermittelt

Am Sonntag ist die Lok der Liliputbahn im Prater unweit der Luftburg entgleist und umgekippt. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei geht nun dem Verdacht der schweren Sachbeschädigung und der Gefährdung der körperlichen Sicherheit nach. Die Betreiber der Liliputbahn vermuten Sabotage.

Nach der Entgleisung einer Lok der Liliputbahn im Wiener Prater hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Laut Polizeisprecherin Julia Schick geht es dabei um den Verdacht der schweren Sachbeschädigung und der Gefährdung der körperlichen Sicherheit gegen unbekannte Täter. Die Lok war am Sonntag entgleist und umgekippt.

Die Waggons blieben aufrecht, alle Fahrgäste und auch der Lokführer seien unverletzt geblieben, sagt Philipp Pertl, Sprecher der Betreiberfirma „Lilis Welt“. Das bestätigte am Montag auch die Polizei. Anhaltspunkte für ein Motiv fanden die Ermittler bisher offenbar nicht. Auch was die Eingrenzung möglicher Verdächtiger betrifft, kann es schwierig werden: Die Unfallstelle liegt hinter dem bekannten Lokal Luftburg, ein gerade am Wochenende viel frequentierter Abschnitt des Praters.

Strecke wird täglich kontrolliert

Da Steine und Metallgegenstände auf den Schienen gefunden wurde, geht man bei „Lilis Welt“ von einer gezielten Sabotage aus. „Wir nehmen an, dass das jemand absichtlich hingelegt hat, aber wir können es nicht beweisen“, sagt Pertl im Gespräch mit der „Presse“. Videoüberwachung gibt es auf der Strecke nicht.

An sich wird die ganze Strecke vor Betriebsbeginn „jeden Tag“ kontrolliert, sprich zu Fuß abgegangen, um die Sicherheit der Fahrgäste zu gewährleisten und etwa herabgefallene Äste oder Ähnliches zu entfernen.

Einen derartigen Vorfall habe es noch nie gegeben - einmal vor Jahren ist die Liliputbahn mit einem Auto kollidiert, dies war aber die Schuld des Pkw-Lenkers. Die Liliputbahn ist seit Sonntagnachmittag wieder regulär in Betrieb (APA/mpm)