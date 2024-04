19-Jähriger stürzt nach Feier in Tirol 50 Meter ab und stirbt

Der junge Mann stürzte in die Zemmschlucht. Polizisten fanden ihn tot auf. Hinweise auf Fremdverschulden gibt es nicht.

Ein 19-Jähriger ist am Freitagabend in Mayrhofen im Tiroler Zillertal in die Zemmschlucht gestürzt. Der Niederländer fiel 50 Meter in die Tiefe und verstarb noch an Ort und Stelle.

Der junge Mann war nach einer privaten Feier in der Schlucht entlang der Zillertaler Bundesstraße gegangen. Aus unbekannter Ursache fiel er von der Zemmbachbrücke. Teilnehmer der Feier alarmierten die Polizei. Beamte fanden den 19-Jährigen nach kurzer Suche tot in der Schlucht.

Berg- und Wasserrettung sowie die Feuerwehr bargen schließlich die Leiche. Eine Obduktion ergab keine Hinweise auf Fremdverschulden. Ersten Zeugenaussagen zufolge dürfte der Niederländer „beeinträchtigt“ gewesen sein. (red.)