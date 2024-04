Wiener Schauspielerin Luzi Neudecker ist gestorben

Mehr als 20 Jahre lang war Luzi Neudecker Ensemblemitglied der Josefstadt. Mit Paul Hörbiger und Gunther Philipp stand sie auch vor der Kamera.

Die Wiener Schauspielerin Luzi Neudecker ist am 4. April im 92. Lebensjahr gestorben. Das teilte das Theater in der Josefstadt am Dienstag unter Berufung auf die Nichte der Verstorbenen mit. Neudecker war dort bis Mitte der 70er-Jahre mehr als 20 Jahre lang Ensemble-Mitglied. Die Schauspielerin stand von den 1950er-Jahren bis in die 1970er-Jahre auf der Bühne, wirkte im Film (vor allem in Lustspielen und Komödien) und im Fernsehen mit.

Geboren wurde Neudecker als Lucie Holczabek 1932 in Wien. Ihr Debüt an der Josefstadt gab sie noch während ihrer Ausbild am Reinhardt-Seminar 1954 in „Glückliche Tage“ von Claude André Puget. Sie hatte Rollen u.a. in „Der Schwierige“ von Hugo von Hofmannsthal, Alexandre Dumas‘ „Die Kameliendame“ und in Stücken von Johann Nestroy, Arthur Schnitzler und Molière. Vor der Filmkamera stand sie etwa für die Komödie „Lügen haben kurze Beine“ (1956) mit Paul Hörbiger und Gunther Philipp, im TV war sie unter anderem in einer Folge „Tatort“ zu sehen. (APA)