Russlands Flutkatastrophe zeigt die Arroganz der Mächtigen

Rettungskräfte fahren in einem Schlauchboot auf einer überfluteten Straße, nach dem Dammbruch bei Orsk in der russischen Region Orenburg.

Rettungskräfte fahren in einem Schlauchboot auf einer überfluteten Straße, nach dem Dammbruch bei Orsk in der russischen Region Orenburg. Imago / Vladimir Astapkovich

Nach dem Dammbruch am Ural verlangen die Menschen Antworten. Doch der Gouverneur weist jegliche Verantwortung von sich.

Moskau. Während das Wasser noch in den Straßen von Orsk steht und sich nur langsam zurückzieht, versammeln sich mehrere Hundert Menschen am Montagabend vor der Verwaltung der Stadt. Eine Lenin-Statue thront vor dem Theater hinter ihnen, die Tram ruckelt am Platz der Komsomolzen vorbei. Hierher hat es der Ural nicht geschafft, der einige Kilometer weiter wegen eines mehrfachen Dammbruchs knapp 7000 Häuser in dieser Industriestadt an der Grenze zu Kasachstan überschwemmt hatte.

„Wir wollen nur eines wissen: Was wird aus unseren Häusern? Was wird aus uns?“, schreit eine Frau fast. „Wie sollen wir weiterleben? Wer übernimmt die Verantwortung?“, fragt ein Mann. Sie sind wütend, weil sie sich auf sich allein gestellt fühlen.