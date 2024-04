Arbeiterkammer-Wahl: 16 Listen mit (fast) identen Zielen

Plätze im Arbeiterkammer-Parlament sind begehrt, der Wahlkampf verläuft aber eher verhalten.

Weitgehend unbeachtet geht die Arbeiterkammerwahl ins Finale: Wien, Niederösterreich und das Burgenland starten am Mittwoch die Wahl, eine Woche später beschließt die Steiermark den Reigen. Dabei ist es immerhin der erste große Wahlgang in diesem Jahr: Vier Millionen Mitglieder sind stimmberechtigt. Die bisher abgeschlossenen Wahlen in den Bundesländern haben keine großen Überraschungen gebracht: Die Christgewerkschafter dominieren weiterhin in Tirol und Vorarlberg, in allen anderen Bundesländern sind die SPÖ-Gewerkschafter klar voran – und das teilweise mit Zweidrittel-Mehrheiten.