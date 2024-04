Kupfermine in Donoso, Panama. Der kanadische Betreiber First Quantum zog sich nach einem Rechtsstreit nun zurück.

Kupfermine in Donoso, Panama. Der kanadische Betreiber First Quantum zog sich nach einem Rechtsstreit nun zurück. APA / AFP

Erst war es der Ukrainekrieg, nun ist es die gute US-Konjunktur, die die Rohstoffpreise hochtreibt. Die Handelskonzerne erzielen astronomische Gewinne. Und die Bekämpfung der Inflation wird schon wieder mühsamer. Fortan kommt laut einem Experten hier noch ein unbeachteter Faktor negativ hinzu: Die Künstliche Intelligenz. Was tut sich da bei den Preisen? Was ist zu erwarten?

Wer sehen will, was sich in letzter Zeit auf den Rohstoffmärkten abspielt, braucht nur auf die Zahlen der großen Händler zu blicken. Sie allesamt, beheimatet traditionellerweise in der Schweiz, schwimmen förmlich im Geld. Und dies das zweite Jahr in Folge – die Preisentwicklung seit Beginn des laufenden Jahres noch nicht einmal mit eingerechnet.

Mercuria Energy etwa.