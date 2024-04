Tochter von Jennifer Garner und Ben Affleck outet sich als non-binär

Der 15-jährige Teenager Fin Affleck änderte seinen Namen und will mit den genderneutralen Pronomen they/them angesprochen werden.

Aus Seraphina wird Fin: Im Zuge des Gedenkgottesdienstes von Jennifer Garners verstorbenem Vater William John Garner, stellte sich das 15-jährige Enkelkind als non-binär vor. „Hallo, mein Name ist Fin Affleck“, sagte der Teenager, bevor er Bibelverse vor den anwesenden Familienmitgliedern in der „Christ Church United Methodist“ in Charleston hielt.

Geboren wurde Fin Garner als Seraphina Garner. Es ist das zweite von drei Kindern, das aus der Ehe der beiden Schauspieler Jennifer Garner und Ben Affleck entstand. Tochter Violet Anne ist 18, Sohn Samuel 12 Jahre alt. 2015 trennte sich das Paar.

Fin Garner will nun mit den genderneutralen Pronomen they/them angesprochen werden. Übrigens genauso wie Ben Afflecks Stieftochter Emme, dem Kind von Jennifer Lopez. Die beiden Teenager sind eng befreundet. (Red.)