Küsse, Tänze, Gewalt und der Sechziger-Jahre-Hit „What the World Needs Now Is Love“: Nun gibt es einen ersten Blick auf die „Joker“-Fortsetzung „Folie è Deux“.

Wie könnte es anders ein? Eine Triggerwarnung steht vor dem ersten Trailer zu „Joker: Folie à Deux“ und warnt vor der Darstellung von Selbstverletzung und Suizidabsichten. Die Fortsetzung zum immens erfolgreichen „Joker“-Film von Regisseur Todd Phillips aus dem Jahr 2019 ist wohl einer der meist erwarteten Filme des Jahres – und dürfte auch einer der abgründigen sein. Im zweiminütigen Cllip, der auf der Film-Fachmesse CinemaCon in Las Vegas vorgestellt und dann weltweit veröffentlicht wurde, sieht man erstmals das Zusammenspiel der beiden Hauptdarsteller Joaquin Phoenix und Lady Gaga.

Phoenix kehrt in der Rolle des gescheiterten Clowns Arthur Fleck zurück, der in „Joker“ am Rande der Gesellschaft von Gotham City lebte und Batman hassen lernte. Jetzt ist er in der psychiatrischen Anstalt Arkham Asylum eingesperrt. Dort freundet er sich mit einer Mitinsassin an, gespielt von Gaga, die von der Figur Harley Quinn inspiriert ist.

In dem Trailer sind die Sängerin und Schauspielerin Lady Gaga („A Star is Born“) und Phoenix küssend und tanzend zu sehen, im Wechselspiel mit finsteren Szenen, unterlegt mit dem 60er-Jahre-Song „What the World Needs Now Is Love“. „Folie à Deux“ beschreibt eine psychische Störung, die von einem Betroffenen auf eine nahestehende Person übertragen wird.

Die „Joker“-Fortsetzung, mit der Phoenix 2020 den Oscar als bester Hauptdarsteller, holte, kommt am 4. Oktober in die Kinos. (Red./APA/dpa).