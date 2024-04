Heinz Kuttin neuer Cheftrainer der deutschen Skispringerinnen

Der Kärntner Heinz Kuttin, 53, hat einen neuen Job. Er verlässt die DSV-Kombinierer und wird neuer Chef der Skispringerinnen.

Heinz Kuttin übernimmt zum Saisonstart 2024/25 die Nationalmannschaft der DSV-Skispringerinnen als verantwortlicher Bundestrainer. Der Österreicher wechselt innerhalb des Deutschen Skiverbandes von der Nordischen Kombination zum Spezialsprung.



„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe“, sagt Heinz Kuttin. „Mit Blick auf die Zukunft gilt es, junge Athletinnen mit der richtigen Methodik und Strategie kontinuierlich weiterzuentwickeln. Wir wollen vom Nachwuchs bis hinauf in die Weltspitze erfolgreich sein. Ein besonderer Fokus liegt natürlich auf dem Nationalteam, hier wollen wir im WM-Jahr gute Leistungen zeigen und bei den Nordischen Weltmeisterschaften in Trondheim um die Medaillen mitkämpfen“.



Horst Hüttel, DSV-Sportdirektor: „Heinz Kuttin hat vier Jahre lang sehr gute Arbeit in der Nordischen Kombination geleistet und ein Stück weit nach einer Veränderung gesucht. Er kann auf einen enormen Erfahrungsschatz und auf eine sehr erfolgreiche Vita als Skisprungtrainer zurückblicken. Er wird nun all sein Knowhow ins Damenteam einbringen, und wir freuen uns sehr auf diese neue Konstellation.“