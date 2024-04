Die Virusaktivität sei in den vergangenen Wochen deutlich zurückgegangen. Das teilte das Zentrum für Virologie an der Medizinischen Universität Wien mit.

Die Grippewelle in Österreich ist zu Ende. Das teilt das Zentrum für Virologie an der Medizinischen Universität Wien mit. In den vergangenen Wochen sei die Aktivität des Influenzavirus deutlich zurückgegangen. Die Verbreitung der Grippe lag damit unter dem epidemischen Niveau.

Begonnen hatte die Grippewelle mit Beginn des Jahres. Nach Angaben des Grippemeldedienst der Stadt Wien gab es in der Bundeshauptstadt in der Vorwoche hochgerechnet noch 9700 Fälle von grippalen Infekten sowie echter Grippe (Influenza). Der Höhepunkt lag in der sechsten Kalenderwoche (Anfang/Mitte Februar) mit geschätzt 28.300 Erkrankungen. Bei dieser Zahl handelt es sich um eine Hochrechnung auf Grundlage des Sentinel-Netzwerks. Das ist ein Netzwerk aus Ärztinnen und Ärzten, die bei Verdachtsfällen dazu aufgerufen sind, Nasen-Rachen-Abstriche zu machen und sie einzusenden. (APA/red.)