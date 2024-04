Warum kaufen so viele plötzlich japanische Aktien?

Seit elf Jahren gab es keinen solchen Run mehr auf Aktien aus dem Land der aufgehenden Sonne. Welches Kalkül steckt dahinter? Und warum könnte der Run schon bald weitergehen?

Ausländische Investoren kauften in der vergangenen Woche japanische Aktien im Wert von 1,18 Billionen Yen (7,2 Mrd. Euro). Ein solches Ausmaß war seit 2013 nicht mehr verzeichnet worden und bedeutet den zweitgrößten Betrag an wöchentlichen Nettokäufen in der Geschichte, wie Daten der Japan Exchange Group am Donnerstag zeigten. Der historische Rekord 2013 hatte 1,5 Billionen Yen betragen.

Hinter den jetzigen Käufen steckt ein klares Kalkül.