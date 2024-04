Ein Rendezvous mit Kunst, Wein und Cookie-Croissants

Hier finden Sie Trends, Tipps und Neueröffnungen unter anderen aus den Genres Latino Bar und „New York Roll“.

Die Wiener Handwerksbäckerei Felzl startet die Veranstaltungsreihe „Rendezvous im Kunst-Felzl“. Den Auftakt macht das Gemälde „X (II)“ aus der ­Serie „Organismen“, für das sich die Künstlerin Sophie-Luise Passow vom Geschlechtschromosom X, seiner Struktur und Funktion in unseren Körpern – insbesondere in weiblichen – inspirieren hat lassen. Bis Juni ist es in der Filiale in der Kaiserstraße 51 zu sehen. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe werden fortan regelmäßig zeitgenössische künstlerische Positionen präsentiert.

Im Keller mit Gerhard Hofer

Treffen sich drei Profis in Oregon: Nein, das ist jetzt kein Western, sondern wie gehabt. Allerdings gedeihen im nordwestlichen US-Bundesstaat beachtliche Weine. Noch dazu, wenn Profis wie Larry Stone, Thomas Savre und Dominique Lafon zusammenfinden. Stone gilt als einer der bekanntesten und profundesten Weinkenner und Sommeliers. 2010 kaufte er im Willamette Valley etwa 150 Acres Weingärten, knapp 60 Hektar also, taufte das Weingut auf den Namen „Lingua Franca“, engagierte den innovativen Weinmacher Savre, der fortan alles auf biologisch umstellte, und ließ sich von niemandem Geringeren als Dominique Lafon beraten. Der gilt in Frankreich als kleiner Gott in Sachen Chardonnay – sprich Mersault. Ich muss gestehen, als ich den „Avni Chardonnay 2021“ getrunken habe, kannte ich den Hintergrund nicht. Ich erwartete einen schweren, holzigen Vanillepudding und war dann umso angenehmer, überrascht von einem frischen, lebendigen, mineralischen Weißwein. Alles, nur kein Western.

Vom Greißler: Cookie-Croissants

Die Cookie-Croissants von letzter Woche können in ihrer geschmacklichen Wucht — mit anschließendem Zuckerschock — höchstens von den „New York Rolls“ übertroffen werden, die nun auch in der Operngasse 23 erhältlich sind. Es handelt sich um ein kreisrundes Croissant mit Füllung (Schoko- oder Pistaziensoße zum Beispiel) und buntem Knuspertopping. Nächste Woche bemüht man sich an dieser Stelle wieder um zuckerärmere Tipps.

Lokaltipp: Latin Bar Cinco

Die Restaurantbetreiber von Q’ero, Mehdi Heydayati, Eric und Ludwig Melzer, haben die American Latin Bar Cinco für Cocktailliebhaber eröffnet, Naglergasse 5, 1010 Wien.

Hörtipp: Podcast „Essenziell“

Der facettenreiche Esskultur-Podcast „Essenziell“ von Ursula Riegler und Christoph Cecerle beleuchtet strittige Themen von „bio“ über „flexitarisch“ bis zum Dilemma Nachhaltigkeit versus Genuss. Ingo Pertramer

Geruchstipp: Nudelwasserkerze

Wie riecht denn eigentlich Nudelwasser? Das New Yorker Restaurant Jupiter und D.S. & Durga haben das Aroma „Pasta Water“ nun in einer Duftkerze festgehalten.

Überraschung!

Gusto Guerilla hat bisher kulinarische Touren durch Wien organisiert, nun kommen „Secret Dinners“ dazu: Das Lokal erfahren die Gäste am selben Tag, den Sitznachbarn erst vor Ort.