Am Wochenende noch einmal bis zu 30 Grad, dann kommt der Regen

Nach einem weiteren frühsommerlichen Wochenende bringt der Montag Abkühlung und Regen in fast ganz Österreich.

Nach einem frühsommerlichen Wochenende mit Temperaturen von bis zu 30 Grad schlägt am Montag das Wetter um. Wie die Experten von Geosphere Austria am Donnerstag prognostizierten wird eine Störfront nicht nur für kühlere Tage, sondern auch für Niederschlag in beinahe ganz Österreich sorgen.

Am Freitag ist aber weiterhin hoher Luftdruck im Alpenraum wetterbestimmend. Damit scheint bis zum Abend in den meisten Landesteilen die Sonne von einem nahezu wolkenlosen Himmel. Frühnebelfelder, die sich meist rasch lichten, ein paar Quellwolken, die sich ab Mittag über den Alpengipfeln bilden oder generell ein paar dünne Wolkenschleier in höheren Schichten stören den sonnigen Wettercharakter nicht. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West bis Nord. Drei bis elf Grad hat es in der Früh, die Tageshöchsttemperaturen sind mit 17 bis 25 Grad erreicht, am wärmsten ist es im Westen und Süden.

Warmer Samstag, wärmerer Sonntag

Hoher Luftdruck bleibt auch am Samstag wetterbestimmend. Von der Früh bis zum Abend scheint damit die Sonne weiter nahezu ungestört. Lediglich dünne Wolkenfelder in höheren Schichten zieren den Himmel. Der Wind weht vielerorts nur schwach bis mäßig aus West bis Nordwest, im Donauraum und dem Bergland Niederösterreichs kann er aber mitunter auch stärker auffrischen. Die Frühtemperaturen umspannen vier bis 14 Grad, die Tageshöchsttemperaturen 20 bis 28 Grad.

Von den Experten wird auch ein sehr sonniger und warmer Sonntag erwartet. Wieder ziehen dünne, hohe Wolkenfelder durch und am Nachmittag bilden sich über dem Alpenhauptkamm ein paar Quellwolken, die Schauerneigung bleibt aber gering. Der Wind weht im Donauraum mäßig bis lebhaft aus West, aber auch sonst greift mitunter mäßiger Südwestwind durch. Die Frühtemperaturen liegen bei sechs bis 13 Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei 22 bis 30 Grad.

Störzone aus dem Nordwesten

Am Montag ist es mit dem vorsommerlichen Wetter dann vorbei. Eine Störungszone überquert von Nordwesten her das Land. Schon im Vormittagsverlauf setzten entlang der Alpennordseite erste Regenschauer ein, die sich im Tagesverlauf auf weite Teile von Österreich ausbreiten. Besonders ab Mittag entwickeln sich auch kräftige Regengüsse und das ein oder andere Gewitter. Der äußerste Süden und Südosten bleibt noch für längere Zeit wetterbegünstigt mit längerem Sonnenschein. Der Wind frischt lebhaft bis kräftig aus West auf. Frühtemperaturen: acht bis 13 Grad, Tageshöchsttemperaturen: 17 bis 25 Grad.

Auch am Dienstag wird unbeständiges Wetter über Österreich prognostiziert. Der Niederschlagsschwerpunkt wird hierbei von der Neusiedlersee Region bis nach Unterkärnten erwartet. Allgemein gibt es wenig Sonnenschein, am ehesten zeigt sich die Sonne im Norden des Landes. Dazu weht vor allem im nördlichen Flach- und Hügelland lebhafter Wind aus Westen. Die Frühtemperaturen erreichen sechs bis elf Grad, die Tageshöchsttemperaturen nur mehr neun bis 18 Grad.