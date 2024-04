Balenciaga lanciert Kleberolle für 3300 Dollar

Der Armreifen für Balenciaga erinnert an ein Klebeband.

Der Armreifen für Balenciaga erinnert an ein Klebeband. imago stock&people

Mit kontroversen Produkte macht das französische Modehaus schön länger von sich Reden. Auch der neueste Coup von Balenciaga sorgt für Gesprächsstoff.

Den Markenkult ad absurdum führt das französische Modeunternehmen Balenciaga immer wieder aufs Neue. Die jüngste Kreation sorgt auch für Unterhaltung. Dabei handelt es sich um ein Armband, das wie eine Kleberolle aussieht. Der Preis: 3300 Dollar.

Wie sinnvoll und schön ein Armband wie jenes ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Auf Social Media wird jedenfalls über das „Gaffer Bangle“ heiß diskutiert. Und das soll wohl auch das Hauptziel derartiger Lancierungen sein - 2022 wurde etwa ein Shopper, der an eine Ikea-Tasche erinnerte, für 2000 Euro verkauft.

Dabei hatte es kurzfristig so ausgesehen, als würde sich das Modeunternehmen wieder auf die Vision des 1972 verstorbenen Gründers Cristóbal Balenciaga konzentrieren. Grund war ein Skandal aus dem Jahr 2022, bei dem in einer Werbekampagne des Modehauses Kinder mit Kuscheltieren im Bondage-Geschirr abgelichtet wurden. In der darauffolgenden Kampagne fand sich ein Auszug aus einem Gerichtsurteil über Kinderpornografie.

Es scheint, als wolle man dieses Kapitel durch viral gehende Accessoires wieder überdecken. (cg)