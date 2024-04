Sumo-Legende Akebono mit 54 an Herzversagen gestorben

Der Hawaiianer war der erste im Ausland geborene Ringer, der in Japan den Rang eines „Yokozuna“ (Großmeisters) erreichte. Jetzt ist Akebono Taro verstorben, das Land trauert.

Sumo-Legende Akebono Taro ist im Alter von 54 Jahren gestorben. Der Hawaiianer war der erste im Ausland geborene Ringer, der in Japan den Rang eines „Yokozuna“ (Großmeisters) erreichte. „Mit großer Trauer geben wir bekannt, dass Akebono Taro Anfang des Monats in einem Krankenhaus in der Nähe von Tokio an Herzversagen gestorben ist“, teilte seine Familie in einer Erklärung mit. Akebono gewann elf Sumo-Großturniere, ehe er 2001 in den sportlichen Ruhestand ging.

Er hinterlässt seine Frau Christine sowie drei Kinder. 1969 als Chadwick Haheo Rowan auf Hawaii geboren, zog der über zwei Meter große und gut 230 Kilogramm schwere Athlet in den späten 1980er-Jahren nach Tokio. 1993 gewann er seine erste große Meisterschaft, danach wurde er zum 64. Yokozuna der Geschichte ernannt. Drei Jahre später erhielt Akebono die japanische Staatsbürgerschaft. Derzeit gibt es 73 Großmeister, darunter sechs weitere Ausländer. Später stieg Akebono noch als Wrestler und K-1-Kampfsportler in den Ring.