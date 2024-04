Fernando Alonso verlängert mit Aston Martin

Der 42-jährige Spanier hat seinen Vertrag beim britischen Rennstall Aston Martin verlängert, zumindest bis 2026. Der zweifache Weltmeister wurde zuvor bereits mit Red Bull und Mercedes in Verbindung gebracht.

Eine der größten Personalfragen vor dem kommenden Formel-1-Jahr ist geklärt. Fernando Alonso wird weder zu Mercedes noch zu Red Bull Racing wechseln, denn der 42-jährige Spanier hat seinen Vertrag beim britischen Rennstall Aston Martin verlängert. „Hier, um zu bleiben“, hieß es am Donnerstag in einer ungewöhnlichen Mitteilung von Aston Martin ohne weitere Angaben.

Per Instagram folgte ein Kurzvideo, in dem sich Alonso auf einen Lederstuhl setzt und sagt: „Ich bin Fernando Alonso, und ich bin hier, um zu bleiben.“ Darunter schrieb Aston Martin: „Die Geschichte geht weiter.“ Die Formel 1 klärte kurz danach auf ihrer Webseite auf, dass der zweimalige Weltmeister einen Vertrag unterschrieben habe, demzufolge er auch 2026 noch für den Rennstall des kanadischen Milliardärs Lawrence Stroll fahren wird.

„Es ist ein Lebensprojekt“

„Es ist ein Lebensprojekt“, betonte Alonso in einer Online-Medienrunde. Über die genaue Dauer seines neuen Vertrags machte er keine Angaben, es sei aber der längste, den er in seiner Karriere unterschrieben habe und dürfte deutlich über seine aktive Laufbahn als Fahrer hinausgehen. „Es bindet mich viele Jahre an Aston Martin. Mal sehen, wie lange ich noch fahren werde“, sagte Alonso. „Aber es stimmt, ich werde mit 45 noch Rennen fahren.“ Seinen 45. Geburtstag wird er am 29. Juli 2026 feiern.

Offenbar einigte er sich mit Stroll darauf, dass er nach 2026 selbst entscheiden kann, wie es weitergeht. Alonsos Teamkollege ist derzeit Strolls Sohn Lance. Der Spanier stellte auch klar: „Ein Rücktritt war keine Option.“ Er liebe das Rennfahren einfach noch viel zu sehr, um aufzuhören.

Alonso beendete Schumachers Titelserie

Für Aston Martin, das eine neue hochmoderne Fabrik direkt an der Rennstrecke in Silverstone hat, fährt Alonso seit Anfang 2023. Er übernahm damals das Cockpit von Sebastian Vettel, der seine Karriere beendet hatte. Sein erstes Rennen fuhr Alonso bereits 2001, seine größten Erfolge feierte der Pilot aus Oviedo mit den WM-Titeln 2005 und 2006. Im Renault beendete Alonso die Titelserie von Michael Schumacher und Ferrari.

Fernando genießt im Fahrerlager unverändert hohes Ansehen und wurde auch als Kandidat bei Mercedes gehandelt. Dort wird das Cockpit von Lewis Hamilton nach dieser Saison frei, der siebenmalige Champion fährt ab 2025 für Ferrari. Auch mit Red Bull wurde Alonso schon in Verbindung gebracht. Beim Branchenführer läuft der Vertrag des Mexikaners Sergio Perez nach dieser Saison aus. (APA/dpa)