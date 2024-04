19-Jähriger stürzte in Tirol sieben Meter über Felswand

Der Niederländer wurde schwer verletzt und in die Klinik Innsbruck geflogen.

Ein 19-jähriger Niederländer ist am Donnerstag in Sölden in Tirol (Bezirk Imst) rund sieben Meter über eine Felswand in die Tiefe gestürzt und dabei schwer am Kopf verletzt worden. Der junge Mann war zuvor ungesichert über die Wand bis zu einer Holzplattform geklettert. Auf der Plattform verlor er laut Polizei aus bisher ungeklärter Ursache das Gleichgewicht und stürzte auf den Asphaltboden ab. Nach der Erstversorgung wurde der 19-Jährige in die Innsbrucker Klinik geflogen. (APA)