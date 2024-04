Diese Städte erkundet man zu Fuß am besten

Eine neue Stadt lässt sich am besten per pedes erkunden. Welche sich dafür besonders eignen, zeigt eine neue Rangliste.

Wer zu Fuß eine Stadt erkunden, erfährt sie auf ganz anderer Weise als beispielsweise im schnöden Hop-on Hop-off Bus, der Touristen von Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit karrt. Auf zwei Beinen entdeckt man gemütliche Café in engen Gassen, Geschäfte mit Krimskrams, die in keinem Reiseführer stehen und sieht mitunter auch, wie Einheimische so leben. Welche Städte und deren Sehenswürdigkeiten man am besten zu Fuß erkunden kann hat GuruWalk herausgefunden. Die Website, die gratis Spaziergänge für Touristen anbietet, hat dabei die Anzahl der Buchungen und Seitenbesuche pro Reiseziel im Zeitraum von April 2023 bis April 2024 verglichen.

Europäische Städte überwiegen in den Top 10, nur eine Stadt in den USA befindet sich unter den Top 100. Und zwar New York auf Platz 53. Spanien ist übrigens das Land, indem man Städte am besten zu Fuß erkunden kann. 28 Städte finden sich in den Top 100. Frankreich ist sieben Mal in der Rangliste zu finden, drei Mal Großbritannien, Polen, Kolumbien und Vietnam.

Den ersten Platz kann sich Rom sichern. Zurückzuführen sei das auch auf die Anzahl der Sehenswürdigkeiten, vom Colosseum bis zum Pantheon. Somit würden Touristen hier besonders oft Führungen buchen. Budapest ist auf Platz zwei zu finden. Auch hier könne man zu Fuß eine Vielzahl an Sehenswürdigkeiten besichtigen, etwa das Parlament, den Burgpalast und auch die Donaupromenade. Platz drei nimmt Barcelona ein. Ein Rundgang in der Stadt biete Touristen eine Mischung aus Kunst, Geschichte und Gastronomie heißt es dazu. Neben der außergewöhnlichen Architektur und dem kulturellen Leben gibt es zudem noch einen Strand.

Abgerundet wird die Top 10 mit Madrid, Florenz, Lissabon, Prag, Amsterdam, London und Porto. Wien ist übrigens auf Platz 12 zu finden.

Die Top 20 im Überblick:

1. Rom, Italien

2. Budapest, Ungarn

3. Barcelona, Spanien

4. Madrid, Spanien

5. Florenz, Italien

6. Lissabon, Portugal

7. Prag, Tschechische Republik

8. Amsterdam, Niederlande

9. London, UK

10. Porto, Portugal

11. Paris, Frankreich

12. Wien, Österreich

13. Berlin, Deutschland

14. Venedig, Italien

15. Sevilla, Spanien

16. Toledo, Spanien

17. Istanbul, Türkei

18. Brüssel, Belgien

19. Edinburgh, UK

20. Brügge, Niederlande

